Admar Lopes, diretor do Vasco, vai à Argentina para tentar fechar contratação de Sosa

O diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, viajou à Argentina para participar das negociações com o Racing e tentar concluir a transferência de Santiago Sosa, um dos principais alvos da diretoria nesta janela.

A presença do dirigente no país vizinho tem o objetivo de acelerar as tratativas e buscar um acordo definitivo com o clube argentino.

De acordo com o Lance!, o Vasco já acertou as bases salariais com Santiago Sosa. Neste momento, o principal desafio é chegar a um entendimento com o Racing sobre os valores da negociação.

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A contratação de um volante é considerada uma das prioridades da diretoria para reforçar o elenco. A avaliação interna é de que o setor precisa de uma peça capaz de aumentar a competitividade da equipe.

Além de Sosa, o Vasco segue tentando a contratação de outro meio-campista, o colombiano Nelson Deossa. A negociação, que já esteve mais avançada, está estagnada no momento.

Parelelamente à busca por reforços, o Vasco segue mal no Campeonato Brasileiro, ocupando a zona de rebaixamento. Na última partida, o Cruzmaltino empatou em casa com o Mirassol, por 1 a 1. Na próxima semana, o Gigante da Colina resolve sua vida na Sul-Americana, contra o Independiente Medellín, e na Copa do Brasil, contra o Fluminense.