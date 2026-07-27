Botafogo tenta repatriar Luiz Henrique, campeão da Libertadores e do Brasileiro pelo clube

O Botafogo iniciou conversas com o Zenit, da Rússia, para tentar o retorno do atacante Luiz Henrique, um dos principais nomes das conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores de 2024. A proposta apresentada ao clube russo envolve uma possível troca pelo volante Danilo, que está na mira dos russos.

Apesar do interesse alvinegro, a negociação é considerada difícil. Isso porque Danilo não demonstra interesse em atuar no futebol russo. O volante prioriza uma transferência para um mercado de maior prestígio, como o inglês, e, segundo pessoas ligadas ao atleta, a pedida salarial também supera os valores oferecidos pelo Zenit.

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Mesmo diante das dificuldades, o Botafogo levou a possibilidade de troca ao clube russo e ao estafe de Luiz Henrique. O atacante sinalizou de forma positiva para um eventual retorno ao clube carioca, mesmo sem ter discutido termos de contrato.

Embora a possibilidade de repatriar um dos ídolos recentes empolgue parte do ambiente do Botafogo, nos bastidores da SAF o cenário é de cautela.

Dirigentes avaliam que uma operação envolvendo Luiz Henrique teria um impacto financeiro elevado, mesmo em uma eventual troca de atletas, por conta dos custos com salários, luvas e demais encargos.