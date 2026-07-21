São Gonçalo empata com o Volta Redonda e se classifica paras as quartas de final da Copa Rio
Empate sem gols fez do Mais Querido a primeira equipe classificada para as quartas da competição
O São Gonçalo se classificou para as quartas de final da Copa Rio, após empatar em 0 a 0 na partida de volta contra a equipe do Volta Redonda, na noite desta segunda-feira (20), no estádio Raulino de Oliveira.
No primeiro jogo, o Mais Querido superou o Esquadrão de Aço por 2 a 1.
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Com o resultado no placar agregado, o São Gonçalo se tornou a primeira equipe classificada para as quartas da competição. Nas quartas de final, o Çalo vai encarar o classificado da partida entre Resende e Sampaio Corrêa, que acontece nesta quarta-feira (22), às 19h30, no estádio Lourival Gomes, em Saquarema. O Sampaio Corrêa tem a vantagem por ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0.
O Volta Redonda, por sua vez, agora foca na disputa da série C do Campeonato Brasil. O Esquadrão de Aço recebe o Anápolis-GO no próximo sábado (25), às 19 horas, no Raulino de Oliveira.