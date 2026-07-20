Justiça autoriza Vasco a receber empréstimo de R$ 40 milhões de futuro comprador da SAF

A Justiça do Rio de Janeiro autorizou, nesta segunda-feira (20), que o Vasco receba um empréstimo de R$ 40 milhões da Almirante S/A, empresa ligada ao empresário Marcos Lamacchia, que mantém negociações avançadas para adquirir a SAF cruzmaltina. A operação foi aprovada no âmbito da recuperação judicial do clube e segue o modelo de financiamento conhecido como DIP (Debtor-in-Possession).

Segundo a decisão, o valor será depositado em parcela única e poderá ser utilizado imediatamente para reforçar o caixa da Vasco, garantindo a continuidade das operações e o cumprimento de obrigações financeiras durante o processo de recuperação judicial.

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O empréstimo não prevê cobrança de juros remuneratórios e, caso Marcos Lamacchia conclua a aquisição da SAF, os R$ 40 milhões serão abatidos do aporte financeiro previsto no acordo de investimentos. Dessa forma, o recurso funciona como uma antecipação de parte do capital que seria injetado no clube após a conclusão da negociação.

Essa não é a primeira vez que o Vasco recorre a um financiamento do tipo DIP. Em 2025, o clube obteve um empréstimo de R$ 80 milhões junto à Crefisa, operação que também foi autorizada pela Justiça como forma de manter as atividades da SAF durante o processo de reestruturação financeira.