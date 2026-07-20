Thiago Silva aparece no BID e deve ter reestreia em jogo contra o Grêmio
Zagueiro, de 41 anos, iniciará sua terceira participação pelo clube
O zagueiro Thiago Silva, de 41 anos, recebeu a liberação para reestrear oficialmente pelo Fluminense. O jogador teve o seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e deve participar da partida contra o Grêmio, que acontece neste domingo (26).
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Thiago Silva é um dos reforços para o segundo semestre, ele ficou de fora do jogo contra o Bragantino na última sexta-feira (17), em decorrência da contratação vinda do futebol europeu. A janela pós-Copa do Mundo se abriu nesta segunda-feira (20).
Espera-se que o zagueiro forme dupla com Freytes nesta partida contra o Grêmio. Julián Millán, que deu início na partida contra o Bragantino, sofreu uma contusão na coxa direita e deve ficar fora dos campos por um mês.
O Fluminense irá jogar contra o Grêmio, em Porto Alegre, neste domingo (26), às 18h30. O confronto marca o retorno do Brasileirão.