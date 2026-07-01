Vasco negocia a contratação de Fernando Seabra, técnico do Coritiba
O clube carioca tenta adotar com um tom otimista para o retorno do Brasileirão
O Vasco tem um novo nome para ocupar o cargo de treinador no segundo semestre: Fernando Seabra, do Coritiba. O clube carioca já iniciou a negociação e vai organizar uma reunião para tentar avançar com a contratação.
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Segundo informações divulgadas pelo portal "ge", o novo CEO do Cruzmaltino, Fred Luz, fez contato com o Coritiba para informar que faria uma proposta para Seabra. Para que a proposta seja finalizada com sucesso, será necessário realizar uma rescisão de contrato e o pagamento de uma multa no valor de R$ 4 milhões, aproximadamente. No entanto, essa questão burocrática não é considerada um problema para o clube carioca.
O técnico Fernando Seabra se juntou a equipe do Coritiba no final de 2025. No comando da equipe ele totaliza 28 jogos, com 11 vitórias, nove empates e oito derrotas. O clube paranaense ocupa a sétima colocação no Campeonato Brasileiro.
Seabra nasceu em São Paulo e tem 49 anos. Sua carreira teve início em 2013 no Bragantino. Ele trabalhou em outras equipes de base até 2024, ano que teve a oportunidade de comandar o Cruzeiro.