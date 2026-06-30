Veja em fotos a festa dos torcedores de Niterói durante a vitória do Brasil sobre o Japão
Tensão e preocupação no começo e explosão de alegria no fim marcaram o evento que ainda contou com o show do cantor Belo
min de leitura | Redação 30 de junho de 2026 - 18:39
O Jornal O São Gonçalo acompanhou a partida entre Brasil e Japão, pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo, nesta segunda-feira (29), no evento Energia pra Torcer, no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói. Depois do susto do primeiro tempo, quando o Japão abriu o placar, o BRasil melhorou na segunda etapa e virou a partida, vencendo por 2 a 1. Veja a festa da galera em fotos.