Veja em fotos a festa dos torcedores de Niterói durante a vitória do Brasil sobre o Japão

O Jornal O São Gonçalo acompanhou a partida entre Brasil e Japão, pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo, nesta segunda-feira (29), no evento Energia pra Torcer, no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói. Depois do susto do primeiro tempo, quando o Japão abriu o placar, o BRasil melhorou na segunda etapa e virou a partida, vencendo por 2 a 1. Veja a festa da galera em fotos.

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