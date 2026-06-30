França passa fácil pela Suécia e confirma protagonismo rumo às oitavas de final da Copa do Mundo

A França vai jogar contra o Paraguai nas oitavas de final da Copa 2026 - Foto: Divulgação/Fifa

A França vai jogar contra o Paraguai nas oitavas de final da Copa 2026 - Foto: Divulgação/Fifa

A França confirmou o favoritismo e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026 ao derrotar a Suécia por 3 a 0, nesta terça-feira, no Estádio de Nova Jersey. Com uma atuação dominante, a equipe comandada por Didier Deschamps manteve os 100% de aproveitamento no torneio e agora enfrentará o Paraguai em busca de uma vaga nas quartas de final.

Mais uma vez, os franceses mostraram força ofensiva e eficiência. Mbappé balançou as redes duas vezes, enquanto Barcola completou a goleada. Com o resultado, a França chegou a 13 gols marcados em quatro partidas, consolidando-se como um dos ataques mais produtivos da competição.

O camisa 10 também alcançou marcas expressivas. Com os dois gols diante da Suécia, Mbappé tornou-se o maior artilheiro da história dos confrontos de mata-mata em Copas do Mundo, com dez gols em nove partidas. Além disso, chegou a 18 gols em Mundiais, assumindo isoladamente a segunda posição na lista de maiores goleadores da história da competição, ficando a apenas um gol de Lionel Messi. O atacante ainda igualou o argentino na artilharia da Copa de 2026, com seis gols para cada um.

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Apesar do placar elástico, a França encontrou resistência no início da partida. A Suécia criou boas oportunidades nos primeiros minutos e chegou a assustar a defesa adversária em duas investidas. Os franceses responderam com um gol anulado por impedimento e só passaram a controlar completamente o confronto após a parada para hidratação.

Apesar do placar elástico, a França encontrou resistência no início da partida | Foto: Divulgação/Fifa

A partir desse momento, os Bleus dominaram as ações e empilharam chances de gol, exigindo grandes defesas do goleiro Zetterstrom, um dos destaques da equipe sueca. Antes do intervalo, a França já havia finalizado 15 vezes, acertado duas bolas na trave e obrigado o arqueiro adversário a realizar cinco intervenções importantes.

Na etapa final, a superioridade francesa ficou ainda mais evidente. Logo aos oito minutos, Barcola recebeu passe de Olise dentro da área e ampliou a vantagem. Pouco depois, Mbappé voltou a aparecer decisivamente. Após assistência de Olise pela esquerda, o atacante finalizou com precisão para marcar seu segundo gol na partida, fechar o placar em 3 a 0 e confirmar a classificação da França.

O próximo compromisso da seleção francesa será no dia 4, às 18h (horário de Brasília), diante do Paraguai. Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre Marrocos e Canadá pelas quartas de final da Copa do Mundo.