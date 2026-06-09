Vasco renova contrato do meia JP até 2028

Novo contrato de JP com o Vasco vai até dezembro de 2028 - Foto: Divulgação/ Matheus Lima / CRVG

Novo contrato de JP com o Vasco vai até dezembro de 2028 - Foto: Divulgação/ Matheus Lima / CRVG

O Vasco da Gama renovou o contrato do meia JP por mais um ano. O vínculo anterior do jogador era válido até dezembro de 2027, enquanto o novo contrato estende sua permanência no clube até dezembro de 2028.

A informação da renovação já aparece no Boletim Informativo de Registro de Atletas (BIRA) da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

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JP chegou em 2019 no Vasco, para atuar na base do clube. O meio-campista estreou no time profissional em abril de 2024, na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio.

Em 2025, foi emprestado pelo Vasco para o Avaí, retornando ao Cruz-Maltino em 2026. O meia fez nove partidas nesta temporada.