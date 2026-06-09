Wilton Pereira Sampaio apitará jogo de estreia da Copa do Mundo

Essa será a segunda vez que Wilton Pereira Sampaio vai apitar uma Copa do Mundo - Foto: Divulgação/Conmebol

Essa será a segunda vez que Wilton Pereira Sampaio vai apitar uma Copa do Mundo - Foto: Divulgação/Conmebol

O Brasil vai ser representado na estreia da Copa do Mundo de 2026. Wilton Pereira Sampaio foi escalado pela FIFA para apitar a partida entre México x África do Sul, nesta quinta-feira (11), às 16h (de Brasília), no estádio Azteca.

A equipe de arbitragem é composta por mais dois brasileiros: os auxiliares Bruno Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR). O quarto árbitro será Juan Gabriel Benitez, do Paraguai, e o VAR ficará a cargo de Nicolas Gallo, da Colômbia.

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A Copa do Mundo de 2026 contará com 52 árbitros, 88 assistentes e 30 assistentes de vídeo (VAR). O Brasil é o país com maior número de árbitros escalados, com três: Raphael Claus (SP), Ramon Abatti (SC) e Wilton Pereira Sampaio (GO).

Essa será a segunda Copa de Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus, que voltam a representar o Brasil na competição após a Copa de 2022, no Catar. Já Ramon Abatti faz sua estreia na maior competição de seleções do mundo.

Além dos três, Bruno Boschillia (PR), Bruno Pires (GO), Danilo Manis (SP), Rodrigo Figueiredo (RJ), Rafael Alves (RS) e Rodolpho Toski Marques (PR), representam o Brasil como assistentes.