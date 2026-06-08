Amistosos, transferências e férias; Veja planejamento de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco em pausa da Copa

A Copa do Mundo começa nesta quinta-feira (11), causando uma pausa na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Com o fim do Mundial marcado para o dia 19 de julho, os clubes da série A terão mais de 40 dias sem jogos e vão utilizar diferentes estratégias para planejar o seu retorno e seguir uma nova rota para o restante da temporada.

A previsão é de que o Brasileirão retorne na última semana de julho, com data da 19ª rodada marcada para começar no dia 22 de julho, porém existe a possibilidade de alterações na data. A pausa é a oportunidade dos quatro clubes cariocas se organizarem e almejarem os objetivos até o final do ano.

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Botafogo

A temporada do Botafogo tem sido marcada por problemas extracampo, sofrendo o quinto transfer ban da Fifa por conta de não pagamento de multas administrativas. O clube já foi alvo de punições por conta de pendências em contratações do Rwan Cruz com Ludogorets, da Bulgária; Thiago Almada, do Atlanta United; Artur, do Zenit e Santí Rodríguez, do New York City FC.

Botafogo está na 12° posição da tabela do Brasileirão, com 22 pontos | Foto: Divulgação/Vítor Silva/Botafogo

As férias se iniciaram após o jogo contra o Bahia, no dia 30/05. Os jogadores vão retornar aos treinos no CT Lonier no dia 21 de junho. O clube alvinegro tem confronto marcado contra o Santos no dia 22/7, mas pode ser adiada por conta do mata-mata da Copa Sul-Americana.

Flamengo

Já o Flamengo, terá três semanas de férias, por conta da pré-temporada no começo do ano que foi reduzida e a participação na final do Intercontinental, em dezembro. Com 9 convocações para a Copa, o restante vai conseguir colocar as férias em dia, com exceção de Léo Ortiz, que sofreu uma lesão muscular grau 1 contra o Coritiba e irá fazer o tratamento durante a pausa.

Flamengo fará amistosos na europa, durante uma intertemporada | Foto: Divulgação/Gilvan de Souza/Flamengo

A reapresentação no Ninho do Urubu acontece no dia 19 de junho, dando início a intertemporada na Europa no dia 28. O rubro-negro irá até Algarve, em Portugal e fará três amistoso, contra o Falkirk FC, da Escócia; Birmingham, da Inglaterra; e Benfica, de Portugal, além de outros possíveis adversários.

O planejamento do Flamengo é de retornar ao Brasil no dia 12 de julho. A primeira partida após o retorno será contra a Chapecoense, pelo Brasileiro, no dia 22 de julho.

Fluminense

Na terceira posição do Brasileirão, o Fluminense fica no Rio e terá a pré-temporada no CT Carlos Castilho, com a possibilidade de jogar dois amistosos até a reapresentação. Os atletas receberam férias até o dia 23 de junho, com data marcada de retorno no dia 22 de julho, contra o Bragantino, no Maracanã.

Fluminense pode retornar aos gramados no dia 22 de julho, contra o Bragantino | Foto: Divulgação/ Lucas Merçon/ Fluminense

Existe a possibilidade da partida ser adiada por conta do mata-mata do Bragantino na Sul-Americana. Caso aconteça, o Fluminense volta à campo contra o Grêmio, no dia 26 de julho, no Sul.

Vasco

Abrindo a zona de rebaixamento do Brasileiro, o Vasco terá três semanas de férias durante a pausa, com retorno marcado para 22 de junho. Porém a pausa não será momento de pausa completa. Pressionada, a diretoria entregou cartilha com treinos e recomendações física e nutricionais.

Vasco volta a jogar contra o Vitória, no dia 22 de julho, procurando sair da zona de rebaixamento | Foto: Matheus Lima/Vasco

O jogo de retorno do cruzmaltino será contra o Vitória, na semana do dia 22 de julho.