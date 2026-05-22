Zaga do Vasco volta a ser problema e Renato Gaúcho tem dificuldades para escolher titulares

O Vasco passa por um momento turbulento em seu sistema defensivo. O técnico Renato Gaúcho tem dificuldades para montar a zaga titular do time. Saldivia e Cuesta acumulam atuações ruins e não se firmam para dividir o setor com Robert Renan.

O colombiano começou o ano como titular. Depois de sentir dores no joelho direito, Cuesta perdeu espaço para Saldivia. O uruguaio passou a ter a preferência e engatou uma sequência no início do trabalho de Renato em São Januário.

Mas, as falhas recentes colocaram a titularidade de Saldivia em questão. Ele perdeu espaço nos últimos jogos devido às atuações ruins, tendo falhas decisivas e até marcando gols contra no período.

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Cuesta voltou a recebeu chances com Renato na Sul-Americana. Com o rendimento ruim de Saldívia, o colombiano voltou a jogar no Campeonato Brasileiro, mas deixou má impressão, principalmente no último compromisso pelo torneio, contra o Internacional. A tendência é que Saldívia volte ao time titular contra o Bragantino, no próximo domingo.

Para a janela de transferências do meio do ano, a prioridade da direção vascaína é a contratação de um zagueiro que chegue com o status de titular. Além da dupla e de Robert Renan, o Vasco tem também Lucas Freitas à disposição.