Palmeiras anuncia a contratação de Alexander Barbosa, ex-Botafogo

Jogador terá vínculo com o clube paulista até o final de 2028

Escrito por Redação | 22 de maio de 2026 - 13:53
Barboza está previsto para estrear pelo Palmeiras depois da pausa da Copa do Mundo
O Palmeiras fez o anúncio oficial da contratação de Alexander Barbosa nesta sexta-feira (22). O ex-botafogo foi comprado por cerca de 4 milhões de dólares (aproximadamente R$20 milhões), o contrato assinado vale até dezembro de 2028 com o clube paulista.

"Estou muito feliz por essa nova experiência no futebol brasileiro. Tenho certeza de que vai dar certo, vou trabalhar para isso e estou com muita vontade de começar", comentou o defensor.

"O torcedor pode ter certeza de que terá dentro de campo um cara que vai representar vocês em cada jogada, em cada bola, porque vivo o futebol dessa maneira. Como falei, estou muito feliz e espero dar alegrias a vocês quando começar a jogar", finalizou o zagueiro , ao site oficial do clube paulista.

O jogador jogou pelo Botafogo por duas temporadas, no clube carioca ele acumulou quatro gols e quatro assistências em 123 jogos no total. Além da conquista dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, em 2024.

