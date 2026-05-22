Palmeiras anuncia a contratação de Alexander Barbosa, ex-Botafogo
Jogador terá vínculo com o clube paulista até o final de 2028
O Palmeiras fez o anúncio oficial da contratação de Alexander Barbosa nesta sexta-feira (22). O ex-botafogo foi comprado por cerca de 4 milhões de dólares (aproximadamente R$20 milhões), o contrato assinado vale até dezembro de 2028 com o clube paulista.
"Estou muito feliz por essa nova experiência no futebol brasileiro. Tenho certeza de que vai dar certo, vou trabalhar para isso e estou com muita vontade de começar", comentou o defensor.
"O torcedor pode ter certeza de que terá dentro de campo um cara que vai representar vocês em cada jogada, em cada bola, porque vivo o futebol dessa maneira. Como falei, estou muito feliz e espero dar alegrias a vocês quando começar a jogar", finalizou o zagueiro , ao site oficial do clube paulista.
O jogador jogou pelo Botafogo por duas temporadas, no clube carioca ele acumulou quatro gols e quatro assistências em 123 jogos no total. Além da conquista dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, em 2024.