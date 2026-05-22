Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,0194 | Euro R$ 5,821
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Flamengo estuda trocar Everton Cebolinha por lateral do Cruzeiro

Ainda não há nenhuma confirmação por parte da diretoria do Rubro-Negro

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 22 de maio de 2026 - 12:54
A negociação está em andamento, mas sofrendo com barreiras impostas pelo presidente do clube mineiro
A negociação está em andamento, mas sofrendo com barreiras impostas pelo presidente do clube mineiro -

Com a aproximação da aposentadoria do lateral-esquerdo Alex Sandro, o Flamengo tenta negociar a contratação de Kaiki Bruno, atual jogador do Cruzeiro, como uma possível substituição da vaga que logo estará livre. Segundo informações de bastidores, o clube carioca tem interesse em usar o atacante Everton Cebolinha como moeda de troca para a nova aquisição.

Leia também:

Copa do Mundo 2026: ruas coloridas marcam retorno de tradição brasileira em Niterói e São Gonçalo

Grupos da Copa do Mundo sub-17 são anunciados; confira os adversários do Brasil

De acordo com o jornalista Rodrigo Viga, Cebolinha teria interesse em representar o Cruzeiro, caso tenha uma proposta de aumento de salário.

A negociação está em andamento, mas sofrendo com barreiras impostas pelo presidente do clube mineiro. Ele não tem interesse em ceder um salário mais alto ao atacante rubro-negro de maneira fácil. Outro ponto na dificultação da contratação é que Kaiki Bruno é um jogador jovem, tem apenas 23 anos e está em um momento positivo, que atrai os holofotes por todo o Brasil.

O Flamengo não tem interesse em apenas substituir Alex Sandro após a sua aposentadoria, como também garantir a vaga de titular na equipe.

Tags:

Cruzeiro Everton Cebolinha Flamengo kaiki bruno

Matérias Relacionadas