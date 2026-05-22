Flamengo estuda trocar Everton Cebolinha por lateral do Cruzeiro

A negociação está em andamento, mas sofrendo com barreiras impostas pelo presidente do clube mineiro - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A negociação está em andamento, mas sofrendo com barreiras impostas pelo presidente do clube mineiro - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Com a aproximação da aposentadoria do lateral-esquerdo Alex Sandro, o Flamengo tenta negociar a contratação de Kaiki Bruno, atual jogador do Cruzeiro, como uma possível substituição da vaga que logo estará livre. Segundo informações de bastidores, o clube carioca tem interesse em usar o atacante Everton Cebolinha como moeda de troca para a nova aquisição.

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De acordo com o jornalista Rodrigo Viga, Cebolinha teria interesse em representar o Cruzeiro, caso tenha uma proposta de aumento de salário.

A negociação está em andamento, mas sofrendo com barreiras impostas pelo presidente do clube mineiro. Ele não tem interesse em ceder um salário mais alto ao atacante rubro-negro de maneira fácil. Outro ponto na dificultação da contratação é que Kaiki Bruno é um jogador jovem, tem apenas 23 anos e está em um momento positivo, que atrai os holofotes por todo o Brasil.

O Flamengo não tem interesse em apenas substituir Alex Sandro após a sua aposentadoria, como também garantir a vaga de titular na equipe.