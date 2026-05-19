Com vitória 'magra' sobre Bolivar, Fluminense se complica na Libertadores

Com o apoio de mais de 60 mil torcedores presentes ao Maracanã, o Fluminense derrotou o Bolívar (BOL) por 2 a 1, nesta terça-feira (19/05), em duelo válido pela quinta e penúltima rodada da Conmebol Libertadores. Lucho Acosta e John Kennedy balançaram a rede para o Tricolor.

O primeiro triunfo da campanha pelo bicampeonato deixa o clube vivo pela vaga nas oitavas de final. Terceiro colocado do Grupo C com os mesmos cinco pontos do vice-líder, o Time de Guerreiros precisa vencer o Deportivo La Guaira (VEN), novamente em casa, e torcer por um tropeço do Bolívar, que recebe o primeiro colocado, Independiente Rivadavia (ARG). A rodada derradeira será disputada no próximo dia 27 (quarta-feira), às 21h30.

Comandada esta noite pelo auxiliar Maxi Cuberas, devido à suspensão do técnico Luis Zubeldía, a equipe volta a campo no sábado (23/05), quando enfrenta o Mirassol, às 19h, no Maião, pela 17ª rodada do Brasileirão.

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