Prefeitura de Maricá abre matrículas para mais de 40 modalidades esportivas gratuitas

As inscrições podem ser realizadas diretamente nas arenas esportivas ou pelo site - Foto: Divulgação

As inscrições podem ser realizadas diretamente nas arenas esportivas ou pelo site - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esportes, está com matrículas abertas para mais de 40 modalidades esportivas gratuitas oferecidas pelo projeto Maricá Esporte Presente. As aulas acontecem nas arenas esportivas de Itaipuaçu, Mumbuca, Itapeba e Flamengo, além de espaços como o Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Tiro com Arco e o Projeto Navegar.

As atividades atendem crianças, jovens, adultos e idosos, fortalecendo a política pública de esporte como instrumento de inclusão social, promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida. Entre as modalidades oferecidas estão futebol, futsal, basquete, boxe, skate, tênis, remo, tiro com arco, judô, karatê, jiu-jítsu, wrestling, MMA, ritmos, circuito funcional, ginástica, kickboxing e funcional kids.

O projeto Maricá Esporte Presente utiliza o esporte e o lazer como instrumentos de transformação social, promovendo crescimento pessoal, convivência comunitária e desenvolvimento físico e emocional por meio de atividades multidisciplinares. Atualmente, a iniciativa conta com mais de 200 atividades distribuídas em sete núcleos espalhados pelo município.

As inscrições podem ser realizadas diretamente nas arenas esportivas ou pelo site: https://www.maricaesportepresente.com.br/#inscricao

Documentação necessária

Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar cópia do RG e CPF do aluno, RG e CPF do responsável (para menores de 18 anos), comprovante de residência atualizado de 2026, declaração escolar de 2026 (para menores de 18 anos), atestado médico (quando necessário) e uma foto 3x4 atual.

Modalidades e locais

Arena Itapeba

Segunda e quarta-feira:

* Boxe (8 a 12 anos) – 8h

* Boxe (13 a 17 anos) – 9h

* Boxe (18+) – 7h e 18h

* Ginástica – 7h

* Judô (13 a 17 anos) – 16h

* Kickboxing (8 a 12 anos) – 8h

* Kickboxing (13+) – 19h

* Wrestling (13 a 17 anos) – 16h

* Wrestling (8 a 12 anos) – 17h

Terça e quinta-feira:

* Jiu-jítsu (18+) – 18h

* Karatê (8 a 12 anos) – 8h

* Karatê (18+) – 7h e 18h

* MMA (13 a 17 anos) – 16h

* MMA (8 a 12 anos) – 17h

Arena Mumbuca

Segunda e quarta-feira:

* Ritmos (12+) – 19h

Terça e quinta-feira:

* Circuito funcional (16+) – 7h

* Futsal (9 a 11 anos) – 9h e 15h

* Ginástica (16+) – 19h

* Skate (5 a 17 anos) – 8h15 e 9h

* Skate (5 a 12 anos) – 9h45

Arena Tênis

Terça e quinta-feira:

* Tênis (18+) – 19h, 20h e 21h

Tiro com Arco

* Turmas de 8 a 17 anos – 8h, 9h e 10h

Projeto Navegar

Segunda e quarta-feira:

* Remo (18+) – 13h

Terça e quinta-feira:

* Remo (18+) – 13h

* Remo (8 a 17 anos) – 14h

Arena Itaipuaçu

Segunda e quarta-feira:

* Basquete (12 a 17 anos) – 14h

* Circuito funcional (16+) – 6h e 18h

* Funcional Kids (4 a 12 anos) – 14h

* Futebol (12 a 15 anos) – 15h

* Futebol (9 a 11 anos) – 16h

* Ritbox (16+) – 7h

Terça e quinta-feira:

* Futebol (9 a 11 anos) – 9h

* Futsal (12 a 15 anos) – 14h

* Ritmos (16+) – 8h e 19h