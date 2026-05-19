Prefeitura de Maricá abre matrículas para mais de 40 modalidades esportivas gratuitas
Projeto Maricá Esporte Presente oferece aulas para crianças, jovens, adultos e idosos em diferentes arenas da cidade
A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esportes, está com matrículas abertas para mais de 40 modalidades esportivas gratuitas oferecidas pelo projeto Maricá Esporte Presente. As aulas acontecem nas arenas esportivas de Itaipuaçu, Mumbuca, Itapeba e Flamengo, além de espaços como o Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Tiro com Arco e o Projeto Navegar.
As atividades atendem crianças, jovens, adultos e idosos, fortalecendo a política pública de esporte como instrumento de inclusão social, promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida. Entre as modalidades oferecidas estão futebol, futsal, basquete, boxe, skate, tênis, remo, tiro com arco, judô, karatê, jiu-jítsu, wrestling, MMA, ritmos, circuito funcional, ginástica, kickboxing e funcional kids.
O projeto Maricá Esporte Presente utiliza o esporte e o lazer como instrumentos de transformação social, promovendo crescimento pessoal, convivência comunitária e desenvolvimento físico e emocional por meio de atividades multidisciplinares. Atualmente, a iniciativa conta com mais de 200 atividades distribuídas em sete núcleos espalhados pelo município.
As inscrições podem ser realizadas diretamente nas arenas esportivas ou pelo site: https://www.maricaesportepresente.com.br/#inscricao
Documentação necessária
Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar cópia do RG e CPF do aluno, RG e CPF do responsável (para menores de 18 anos), comprovante de residência atualizado de 2026, declaração escolar de 2026 (para menores de 18 anos), atestado médico (quando necessário) e uma foto 3x4 atual.
Modalidades e locais
Arena Itapeba
Segunda e quarta-feira:
* Boxe (8 a 12 anos) – 8h
* Boxe (13 a 17 anos) – 9h
* Boxe (18+) – 7h e 18h
* Ginástica – 7h
* Judô (13 a 17 anos) – 16h
* Kickboxing (8 a 12 anos) – 8h
* Kickboxing (13+) – 19h
* Wrestling (13 a 17 anos) – 16h
* Wrestling (8 a 12 anos) – 17h
Terça e quinta-feira:
* Jiu-jítsu (18+) – 18h
* Karatê (8 a 12 anos) – 8h
* Karatê (18+) – 7h e 18h
* MMA (13 a 17 anos) – 16h
* MMA (8 a 12 anos) – 17h
Arena Mumbuca
Segunda e quarta-feira:
* Ritmos (12+) – 19h
Terça e quinta-feira:
* Circuito funcional (16+) – 7h
* Futsal (9 a 11 anos) – 9h e 15h
* Ginástica (16+) – 19h
* Skate (5 a 17 anos) – 8h15 e 9h
* Skate (5 a 12 anos) – 9h45
Arena Tênis
Terça e quinta-feira:
* Tênis (18+) – 19h, 20h e 21h
Tiro com Arco
* Turmas de 8 a 17 anos – 8h, 9h e 10h
Projeto Navegar
Segunda e quarta-feira:
* Remo (18+) – 13h
Terça e quinta-feira:
* Remo (18+) – 13h
* Remo (8 a 17 anos) – 14h
Arena Itaipuaçu
Segunda e quarta-feira:
* Basquete (12 a 17 anos) – 14h
* Circuito funcional (16+) – 6h e 18h
* Funcional Kids (4 a 12 anos) – 14h
* Futebol (12 a 15 anos) – 15h
* Futebol (9 a 11 anos) – 16h
* Ritbox (16+) – 7h
Terça e quinta-feira:
* Futebol (9 a 11 anos) – 9h
* Futsal (12 a 15 anos) – 14h
* Ritmos (16+) – 8h e 19h