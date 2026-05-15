Mulher morre ao ser atropelada por caminhão na BR-101, em São Gonçalo

Uma pessoa morreu na tarde desta sexta-feira (15) após ser atropelada por um caminhão na BR-101 (Niterói-Manilha), na altura do bairro Gradim, em São Gonçalo.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o atropelamento ocorreu por volta das 15h. Nas redes sociais, circula um vídeo com imagens fortes sobre o atropelamento, que mostra o corpo da vítima no chão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 15h40. No local, localizaram uma mulher já sem vida.

Uma pista da BR-101 precisou ser fechada para o trabalho dos Bombeiros e remoção do corpo.





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