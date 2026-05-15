Mulher morre ao ser atropelada por caminhão na BR-101, em São Gonçalo
Acidente aconteceu na altura do Gradim, por volta das 15h
min de leitura | Escrito por Redação | 15 de maio de 2026 - 16:56
Uma pessoa morreu na tarde desta sexta-feira (15) após ser atropelada por um caminhão na BR-101 (Niterói-Manilha), na altura do bairro Gradim, em São Gonçalo.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o atropelamento ocorreu por volta das 15h. Nas redes sociais, circula um vídeo com imagens fortes sobre o atropelamento, que mostra o corpo da vítima no chão.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 15h40. No local, localizaram uma mulher já sem vida.
Uma pista da BR-101 precisou ser fechada para o trabalho dos Bombeiros e remoção do corpo.
Autor: :Reprodução