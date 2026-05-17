Em confronto contra o Internacional, Vasco leva a pior e sofre goleada no Beira-Rio

O retorno aos gramados do clube carioca será contra o Olimpia, na próxima quarta-feira - Foto: Reprodução/Instagram

O retorno aos gramados do clube carioca será contra o Olimpia, na próxima quarta-feira - Foto: Reprodução/Instagram

O Vasco teve uma noite desastrosa e sofreu uma goleada em partida contra o Internacional, realizada neste sábado (16), no Beira-Rio, pela 16ª rodada do Brasileirão. O clube carioca teve uma péssima atuação e perdeu o jogo com um resultado de 4 a 1, o time foi dominado nos 90 minutos de jogo.

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Carbonero, Alerrandro e Bernabei foram os responsáveis pelos quatro gols do Colorado. O gol de honra do Gigante da Colina foi feito por Andrés Gómez. Com o resultado negativo, o Vasco manteve os seus 20 pontos e caiu para a 11° posição da tabela.

O retorno aos gramados do clube carioca será contra o Olimpia, na próxima quarta-feira (20), às 19h, no Defensores del Chaco. O jogo será pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.