Após esfriamento de conversas com o Palmeiras, Fluminense vê chances de retorno de Nino ao elenco

A compra do zagueiro Alexander Barboza, feita pelo Palmeiras, pode favorecer a tentativa de contratação do Nino pelo Fluminense. De acordo com informações do “ge”, o clube paulista não desistiu completamente de realizar um acordo com o ex-jogador do tricolor carioca, mas entende que Barboza pode suprir às necessidades da equipe por enquanto.

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No entanto, para conseguir fechar um acordo com o campeão da Libertadores pelo time de Laranjeiras, o Fluminense ainda precisa enfrentar um outro obstáculo, talvez maior que o Palmeiras, o atual clube do Nino, o Zenit. O time russo é conhecido por não facilitar a venda de jogadores para as equipes brasileiras, alguns exemplos são: Wendel, Luiz Henrique e Claudinho.

Ainda no início deste ano, o Palmeiras já tinha realizado duas propostas pelo Nino ao Zenit, mas o clube negou as duas, uma de 7 milhões de euros (R$41 milhões) e a outra no valor de 12 milhões de euros (R$70 milhões). A equipe russa afirmou que só negociaria o zagueiro brasileiro na final do campeonato local, que tem o seu fim programado para este final de semana.

Para o Fluminense, a apresentação de uma proposta oficial ainda é complicada, visto que o valor proposto para a transferência é um pouco elevado para o clube. No entanto, o tricolor carioca manifestou e manteve o seu interesse em receber Nino de volta ao clube. Com o provável fim da concorrência com o Palmeiras nas negociações, o time de Laranjeiras deve voltar com as tentativas de compra.