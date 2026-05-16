Flamengo tem problemas para escalar o meio-campo para enfrentar o Athletico-PR, no domingo (17), pelo Brasileirão

Após ser eliminado na 5ª fase da Copa do Brasil, o Flamengo tenta responder rápido e foca no Campeonato Brasileiro. O time volta a campo para enfrentar o Athletico-PR no domingo (17), na Arena da Baixada.

Para o duelo, o treinador Leonardo Jardim deve ter alguns retornos, inclusive do volante Erick Pulgar. O chileno se recuperou de lesão no ombro direito e já vem treinando com os demais atletas do elenco.

Depois de 11 jogos fora de combate, ele deve voltar a ser relacionado virar opção em uma partida com dor de cabeça para o treinador português. Sem Jorginho e Evertton Araújo, suspensos, Pulgar pode retornar em uma das vagas de volante.

Mas, para atuar ao lado do camisa 5, o Rubro-Negro não deve contar com De la Cruz, que não atua em gramados sintéticos, e Saúl também deve ficar de fora, já que sofre com campos mais duros em função do tendão do tornozelo.

Em fase final da recuperação da lesão na coxa esquerda, Paquetá resolveria essa dor de cabeça, mas a tendência é que ele só volte contra o Estudiantes, pela Libertadores, na próxima quarta-feira. Quem também é dúvida é Plata. O atacante desfalcou o time contra o Vitória por causa de dores no joelho esquerdo.