Vasco embarca para o Chile sem titulares e com jogadores do sub-20

O Vasco embarcou para o Chile, nesta segunda-feira (04), onde enfrentará o Audax Italiano, pela Copa Sul-Americana. O planejamento do clube segue o mesmo e Renato Gaúcho não relacionou a maioria dos titulares para o duelo.

Do time que começou o clássico contra o Flamengo, no domingo (03), apenas Paulo Henrique, Lucas Piton e Barros estão na delegação para a viagem. Jogadores que entraram no decorrer do jogo também foram poupados. Spinelli e Nuno viajaram. Já Adson, Hugo Moura e Andrés Gómez ficaram no Rio de Janeiro.

O elenco será formado por atletas que estiveram no banco de reservas no clássico e mais 11 jogadores do time sub-20. São eles: Alison, Andrey Fernandes, Avellar, Bruno André, Breno Vereza, Gustavinho, Philippe Gabriel, Ramon Rique, Samuel Jesus, Walace Falcão e Zuccarello.

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Veja os relacionados do Vasco para enfrentar o Audax Italiano:

Goleiros: Daniel Fuzato, Pablo e Phillipe Gabriel.

Zagueiros: Saldívia, Lucas Freitas, Walace Falcão e Bruno André.

Laterais: Paulo Henrique, Lucas Piton, Breno Vereza, Avellar e Alison.

Meias: Barros, Tchê Tchê, JP, Samuel Jesus, Gustavinho, Ramon Rique, Matheus França e Zuccarello.

Atacantes: Spinelli, Marino, Nuno Moreira e Andrey Fernandes.