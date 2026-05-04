Homem é preso após cobrar R$ 1,5 mil em ingressos para suposta 'área VIP' do show da Shakira

Apreensões também foram feitas nos pontos de bloqueio da região - Foto: Reprodução/Prefeitura do Rio de Janeiro

Apreensões também foram feitas nos pontos de bloqueio da região - Foto: Reprodução/Prefeitura do Rio de Janeiro

Um homem foi preso no último sábado (2) por vender ingressos falsos no valor de R$ 1,5 mil, com a garantia de acesso a suposta área VIP presente na estrutura do show da cantora Shakira, na segunda edição do evento “Todo Mundo no Rio”. A prisão foi realizada por agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), após receberem a denúncia de quatro colombianos que vieram assistir a apresentação.

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Segundo os agentes da Seop, os ingressos foram enviados no formato digital e prometiam aos seus compradores benefícios exclusivos, como o acesso à área VIP para assistir a cantora de perto.

Após ser identificado, os agentes encaminharam o suspeito para a 12ª DP (Copacabana), local onde ele foi mantido preso por estelionato.

O crime foi registrado em operação especial montada pela prefeitura direcionada ao evento, que contou com 400 agentes trabalhando durante todo o sábado e a madrugada do domingo (3).

Além da detenção, os agentes atuaram contra ambulantes que não haviam autorização para o evento ou que ocupavam irregularmente áreas na faixa de areia. A operação Tatuí, implantada na organização do evento, já havia apreendido garrafas de vidro, engradados e alimentos enterrados no local para venda clandestina, desde a última quinta-feira (30), dois dias antes da realização do show.

Apreensões também foram feitas nos pontos de bloqueio da região, objetos como leques, caixas de som, peças de roupas e aproximadamente 400 bebidas foram bloqueadas por agentes de segurança.