Thiago Mendes é absolvido pelo STJD e pode jogar contra o Flamengo

Volante foi julgado após fazer duras críticas a arbitragem de Vasco e Corinthians, no último domingo (26) - Foto: Matheus Lima/Vasco

Volante foi julgado após fazer duras críticas a arbitragem de Vasco e Corinthians, no último domingo (26) - Foto: Matheus Lima/Vasco

Capitão da equipe cruzmaltina desde a chegada do técnico Renato Gaúcho, Thiago Mendes foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e fica à disposição do treinador para o Clássico dos Milhões contra o Flamengo no domingo (3).

O volante fez fortes críticas em relação à arbitragem do jogo contra o Corinthians no último domingo (26), válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Na ocasião, as falas do jogador o enquadraram no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que pune condutas contrárias à disciplina ou ética desportiva, seja com árbitros, adversários ou público.

No entanto, o julgamento realizado nesta quinta (30) favoreceu o volante cruzmaltino que agora está livre para jogar o clássico neste domingo (3). Agora, a única preocupação do Gigante da Colina é a recuperação de Thiago, que recebeu forte entrada no tornozelo do jogador do Corinthians, André Luiz.

No mesmo julgamento, Vasco e Corinthians foram punidos em R$ 3 mil cada por atrasar o início da partida, com punição de R$ 10 mil para a equipe paulista por demora nas reposições de bola.