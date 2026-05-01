Thiago Mendes é absolvido pelo STJD e pode jogar contra o Flamengo
Após julgamento favorável, jogador fica à disposição da comissão técnica para o clássico.
Capitão da equipe cruzmaltina desde a chegada do técnico Renato Gaúcho, Thiago Mendes foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e fica à disposição do treinador para o Clássico dos Milhões contra o Flamengo no domingo (3).
O volante fez fortes críticas em relação à arbitragem do jogo contra o Corinthians no último domingo (26), válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Na ocasião, as falas do jogador o enquadraram no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que pune condutas contrárias à disciplina ou ética desportiva, seja com árbitros, adversários ou público.
No entanto, o julgamento realizado nesta quinta (30) favoreceu o volante cruzmaltino que agora está livre para jogar o clássico neste domingo (3). Agora, a única preocupação do Gigante da Colina é a recuperação de Thiago, que recebeu forte entrada no tornozelo do jogador do Corinthians, André Luiz.
No mesmo julgamento, Vasco e Corinthians foram punidos em R$ 3 mil cada por atrasar o início da partida, com punição de R$ 10 mil para a equipe paulista por demora nas reposições de bola.