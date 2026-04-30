Vasco vence o Olimpia e ganha fôlego para o clássico contra o Flamengo

O Vasco venceu com autoridade o Olimpia por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (30), em São Januário, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Adson foi o grande destaque da partida.

Precisando do resultado após um início irregular na competição, o Cruzmaltino dominou a partida e construiu a vitória com gols de Puma Rodríguez, Nuno Moreira e Adson.

O primeiro tempo foi de controle do Vasco, que pressionou o adversário, mas encontrou dificuldades para finalizar. O gol que abriu o caminho saiu apenas aos 39 minutos, quando Puma Rodríguez aproveitou jogada bem trabalhada e mandou para as redes.

Na volta do intervalo, o time carioca resolveu rapidamente. Logo no início, Nuno Moreira ampliou após boa troca de passes. Pouco depois, Adson marcou o terceiro, fechando a goleada em São Januário.

Com o resultado, o Vasco conquistou sua primeira vitória no torneio e chegou aos quatro pontos, assumindo a liderança do Grupo G nos critérios de desempate.

A vitória é importante também para dar confiança ao time que enfrenta o Flamengo no domingo. Vindo de derrota no brasileiro, o Vasco precisa vencer para se afastar do Z4.