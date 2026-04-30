Fluminense perde para o Bolívar e se complica na Libertadores

Bernal foi expulso por reclamação e prejudicou todo segundo tempo da equipe - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Bernal foi expulso por reclamação e prejudicou todo segundo tempo da equipe - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O Fluminense foi derrotado por 2 a 0 nesta quinta-feira (30) pelo Bolívar, na altitude de mais de 3.500 metros de La Paz, na Bolívia. Este foi o terceiro jogo do Tricolor na Copa Libertadores da América, e a equipe ainda não venceu.

Depois de empatar na primeira rodada fora de casa e perder na segunda, no Maracanã, o Fluminense precisava da vitória para ganhar tranquilidade na competição. No entanto, enfrentou o confronto mais complicado do grupo, justamente por conta da grande altitude.

Logo no início, aos 5 minutos, o Bolívar saiu na frente. Após cruzamento da esquerda, Robson Matheus apareceu livre para empurrar para o gol. Mesmo atrás no placar, o Fluminense errava muitos passes e não conseguia apresentar um bom futebol.

No segundo tempo, novamente no começo, a situação piorou. Já com cartão amarelo, o volante Bernal reclamou de uma marcação da arbitragem e acabou sendo expulso. Dez minutos depois, Robson Matheus aproveitou outro cruzamento e cabeceou para dar números finais ao placar.

Nos acréscimos, Soteldo ainda chegou a marcar para o Tricolor. No entanto, Guga, que fez o cruzamento para o gol, estava impedido.

Com a derrota, o Fluminense permanece com apenas um ponto e nenhuma vitória, na lanterna do grupo. O Bolívar chegou aos quatro pontos e ocupa a segunda colocação.

Para seguir sonhando com a classificação, o Fluminense precisa vencer os três jogos restantes, dois deles no Maracanã, e ainda torcer por uma combinação de resultados.