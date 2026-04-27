Vasco negocia com casa de apostas para espaço nobre da camisa
Clube está há mais de 100 dias sem estampar alguma marca no espaço principal da camisa
O Vasco da Gama está próximo de fechar um novo acordo de patrocínio máster para a sequência da temporada 2026. O clube carioca negocia com uma casa de apostas para estampar a marca na parte principal da camisa.
Segundo informações, as conversas estão avançadas. O Vasco deseja obter valores que o coloque entre os principais contratos do país.
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A empresa em negociação é a SportingBet, que já atua no mercado brasileiro de apostas esportivas.
Detalhes do possível acordo indicam que o contrato pode ter duração até o fim de 2027, com valores escalonados. Para 2026, a previsão é de cerca de R$ 50 milhões fixos, podendo alcançar até R$ 100 milhões com metas esportivas e comerciais. Já para 2027, os valores fixos podem subir para aproximadamente R$ 70 milhões, também com possibilidade de bônus.
A diferença no valor inicial se explica pelo fato de o patrocínio começar apenas a partir de maio deste ano, enquanto no segundo ano o contrato estaria vigente durante toda a temporada.
Internamente, a diretoria vê o acordo como fundamental para fortalecer a saúde financeira do clube e aumentar a competitividade dentro de campo.