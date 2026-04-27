Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 4,9701 | Euro R$ 5,8299
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Vasco negocia com casa de apostas para espaço nobre da camisa

Clube está há mais de 100 dias sem estampar alguma marca no espaço principal da camisa

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 27 de abril de 2026 - 21:06
Camisa do Vasco está sem patrocinados máster há mais de 100 dias
Camisa do Vasco está sem patrocinados máster há mais de 100 dias -

O Vasco da Gama está próximo de fechar um novo acordo de patrocínio máster para a sequência da temporada 2026. O clube carioca negocia com uma casa de apostas para estampar a marca na parte principal da camisa.

Segundo informações, as conversas estão avançadas. O Vasco deseja obter valores que o coloque entre os principais contratos do país.

Leia também

➣ Após passar por exames, lesão do volante Martinelli foi confirmada

➣ UFF recebe Ministra das Mulheres para conferência contra a violência de gênero

A empresa em negociação é a SportingBet, que já atua no mercado brasileiro de apostas esportivas.

Detalhes do possível acordo indicam que o contrato pode ter duração até o fim de 2027, com valores escalonados. Para 2026, a previsão é de cerca de R$ 50 milhões fixos, podendo alcançar até R$ 100 milhões com metas esportivas e comerciais. Já para 2027, os valores fixos podem subir para aproximadamente R$ 70 milhões, também com possibilidade de bônus.

A diferença no valor inicial se explica pelo fato de o patrocínio começar apenas a partir de maio deste ano, enquanto no segundo ano o contrato estaria vigente durante toda a temporada.

Internamente, a diretoria vê o acordo como fundamental para fortalecer a saúde financeira do clube e aumentar a competitividade dentro de campo.

Tags:

vasco da gama

Matérias Relacionadas