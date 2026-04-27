Após passar por exames, lesão do volante Martinelli foi confirmada

No comunicado foi divulgado que o jogador deve ficar entre 6 a 8 semanas longe dos campos - Foto: Reprodução/Instagram

No comunicado foi divulgado que o jogador deve ficar entre 6 a 8 semanas longe dos campos - Foto: Reprodução/Instagram

O volante do Fluminense, Martinelli, passou por exames de ressonância no último sábado(25) e foi detectado um edema de 'grau 3a' no retofemoral anterior da coxa esquerda.

Leia também:

Fluminense vence a Chapecoense e diminui pressão antes da Libertadores

Bombeiros do Rio realizaram mais de 8 mil salvamentos no mar em 2026



O atleta sentiu fortes dores na perna no início da partida contra o Operário, que aconteceu na última quinta-feira(23). Mas ainda não havia noção e confirmação da gravidade do mal estar sentido por Martinelli em campo.

O clube carioca atualizou o quadro físico do volante através de uma nota publicada na tarde desta segunda-feira(27), em seu perfil do Instagram. No comunicado foi divulgado que o jogador deve ficar entre 6 a 8 semanas longe dos campos.

“O jogador já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho e tem previsão de retorno às atividades de campo entre seis a oito semanas. Estamos na torcida por uma boa recuperação e um breve retorno, Guerreiro.”, informou o tricolor carioca em post nas redes sociais.

Martinelli era uma peça importante no elenco de Zubeldía, com envolvimento em 22 dos 25 jogos do tricolor carioca na temporada. O seu afastamento preocupa o time de Laranjeiras e seus torcedores, ainda não se sabe os próximos passos do técnico argentino.