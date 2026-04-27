UFF recebe Ministra das Mulheres para conferência contra a violência de gênero

O teatro da Universidade Federal Fluminense (UFF) abre as portas, na próxima quarta-feira (29), às 17h30, para a conferência “Todas por todas: a luta pelo enfrentamento à violência contra as mulheres”, com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes. O evento, gratuito e aberto ao público, tem como objetivo discutir estratégias de enfrentamento à violência e o fortalecimento de políticas públicas de proteção às mulheres.

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Antes da palestra, será inaugurado às 17h, com participação da Ministra, o Setor Especializado de Atendimento às Mulheres (Seam), que integra a campanha de prevenção e combate à violência contra as mulheres. O novo setor ficará ligado à Superintendência de Equidade, Políticas Afirmativas e Diversidade (Sepad-UFF), unidade que tem a missão de formular, normatizar, planejar, executar e monitorar ações e políticas afirmativas para questões étnico-raciais, de gêneros, sexualidades e inclusão no âmbito da universidade.

O evento, gratuito e aberto ao público, tem como objetivo discutir estratégias de enfrentamento à violência | Foto: Divulgação/Universidade Federal Fluminense

Ainda em relação às ações de conscientização e luta contra a violência de gênero, a UFF também receberá nesta semana o Banco Vermelho, uma instalação da campanha da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) que simboliza o enfrentamento ao feminicídio e o compromisso das instituições de ensino com a promoção dos direitos das mulheres.

Serviço:

Data: 29/04/2026

Horário: 17h30

Onde: Teatro da UFF - Centro de Artes - Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí, Niterói

Mais informações: https://www.uff.br/evento/conferencia-todos-por-todas-a-luta-pelo-enfrentamento-a-violencia-contra-as-mulheres/