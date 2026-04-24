Em boa fase no Vasco, Andrés Gómez é observado por clubes da Europa

O atacante Andrés Gómez vive ótimo momento no Vasco. Com isso, o colombiano passou a receber sondagens de clubes da Alemanha nas últimas semanas. Porém, o Cruzmaltino tem confiança em não perder o atleta neste ano.

Gómez tem chances de ser convocado para disputar a próxima Copa do Mundo. Nesta temporada, ele tem três gols marcados, número maior que em 2025. O Vasco não recebeu nenhuma proposta formalizada pelo atacante, mas sabe que ele é monitorado.

Leia também:

Uefa pune Prestianni, do Benfica, com seis jogos por caso com Vini Jr. na Champions

Pulgar deve voltar a ser opção no Flamengo contra o Estudiantes

Com isso, a diretoria vascaína se prepara para as investidas. Gómez foi adquirido por 4,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 30 milhões) no começo de 2026. O contrato com o clube carioca vai até janeiro de 2031.

Naturalmente, o Vasco não tem nenhum interesse em negociar seu principal jogador no ano. O atleta, seus amigos e familiares estão adaptados ao Rio de Janeiro. Isso também é um trunfo da diretoria vascaína para manter o jogador. Outro argumento que o time pretende usar, no momento de uma proposta do exterior chegar, é que ele voltou ao radar da Colômbia justamente atuando pelo Vasco.