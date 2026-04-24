Uefa pune Prestianni, do Benfica, com seis jogos por caso com Vini Jr. na Champions

A União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) determinou, nesta sexta-feira (24), uma punição ao atacante Gianluca Prestianni. O argentino de 20 anos foi punido por seis jogos pela entidade que regulamenta o futebol na Europa. Prestianni, que é jogador do Benfica, recebeu a punição por um episódio de racismo contra Vinícius Júnior, do Real Madrid, em fevereiro deste ano.

O anúncio da Uefa leva em conta que Prestianni teve uma conduta discriminatória contra Vini Jr. Mas, a decisão da entidade europeia leva em conta uma ressalva. A princípio, o jogador do Benfica terá que cumprir três jogos de punição, as outras três partidas estão condicionadas a uma possível reincidência.

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Assim, a punição completa de seis partidas só vai valer caso o atleta argentino volte a se comportar de maneira discriminatória. Do mesmo modo, a Uefa esclareceu que a punição inclui um jogo de suspensão que já foi cumprido durante a Liga dos Campeões. A princípio, a sanção ao argentino é de duas partidas para efeito imediato.

Mas como o Benfica, já não disputa mais competições europeias na atual temporada, o jogador só poderá cumprir a pena na próxima temporada. Mesmo que Prestianni deixe o clube português, a punição segue valendo e o atleta ficará impossibilitado de disputar torneios europeus por qualquer clube.

A punição também é válida para caso o jogador seja convocado pela Argentina para a disputa da Copa do Mundo de 2026. O argentino seria desfalque da equipe nos dois primeiros jogos do Mundial.