Pulgar deve voltar a ser opção no Flamengo contra o Estudiantes

O torcedor rubro-negro pode ter uma ótima notícia para o jogo da próxima rodada da Copa Libertadores contra o Estudiantes: o retorno do volante Erick Pulgar. O jogador esteve fora dos últimos 6 jogos do clube.

A ausência do jogador nos últimos jogos do Mengão tem dois motivos, ambos na mesma partida: uma lesão no ombro, sofrida no jogo contra o Bragantino, válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro e uma suspensão de quatro jogos determinada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por conduta violenta em dividida com adversário, no mesmo lance em que se lesionou.

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O volante, em reta final de recuperação da lesão, já cumpriu dois jogos de suspensão no Brasileirão, contra o Santos e Bahia. Sendo assim, ainda vai ficar de fora dos próximos jogos contra o Atlético Mineiro, neste domingo (26), e no Clássico dos Milhões contra o Vasco no dia 3 de maio.

Como a suspensão não é válida para a Liberta, o Flamengo planeja que o volante retorne aos gramados na próxima quarta-feira (29), contra o Estudiantes, pela terceira rodada da competição. Lembrando que o clube Argentino é segundo colocado no grupo, atrás do líder Flamengo.