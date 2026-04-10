Vasco terá retorno dos titulares para enfrentar o Remo, em Belém, pelo Brasileirão

O Vasco encerrou sua preparação para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Remo, às 16h30 (horário de Brasília), no Mangueirão, em Belém. O duelo é válido pela 11ª rodada. Renato Gaúcho deve colocar força máxima.

O time principal foi poupado da estreia na Copa Sul-Americana, na Argentina, contra o Barracas Central. A única mudança em relação à última rodada deve ser a ausência de Puma Rodríguez, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Paulo Henrique retorna aos titulares

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Com maior tempo de treinamento com o conjunto, a tendência é que Renato mantenha o time. Assim, Rojas deve receber mais uma chance entre os titulares pelo lado direito de ataque. A posição tem sido uma dor de cabeça para o treinador, que vem testando opções nos últimos jogos com Nuno Moreira, Johan Rojas, Marino Hinestroza e Adson, mas sem ninguém despontar.

O time, recheado de reservas, garotos da base e até sem a presença de Renato Gaúcho, empatou em 0 a 0 na primeira rodada da Copa Sul-Americana. O elenco está em Belém desde quinta-feira (9) por causa da longa viagem até a capital paraense. O Vasco soma 12 pontos e está na 12ª colocação do Brasileirão.