Criminosos armados atacam van com pacientes crônicos na Avenida Brasil
Depois do ataque, os criminosos fugiram e a van segue desaparecida
Uma van que carregava nove pacientes em hemodiálise, quimioterapia e radioterapia foi atacada por criminosos armados enquanto passava pela Avenida Brasil, na altura de Acari, na Zona Norte do Rio, na segunda-feira (6). O veículo, ligado à Secretaria Municipal de Saúde de Itaguaí, estava levando o grupo para tratamentos em hospitais da capital fluminense.
Em nota, a Prefeitura de Itaguaí informou que as vítimas foram localizadas e encaminhadas para as suas residências após registrarem ocorrência na 50ª DP (Itaguaí). O Município afirmou ainda, que os pacientes estão recebendo acolhimento e assistência.
Depois do ataque, os criminosos fugiram e a van segue desaparecida. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi encaminhado à 39ª DP (Pavuna), que atua para identificar os assaltantes.