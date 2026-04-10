Criminosos armados atacam van com pacientes crônicos na Avenida Brasil

Depois do ataque, os criminosos fugiram e a van segue desaparecida

Escrito por Redação | 10 de abril de 2026 - 12:49
O caso foi encaminhado à 39ª DP (Pavuna), que atua para identificar os assaltantes -

Uma van que carregava nove pacientes em hemodiálise, quimioterapia e radioterapia foi atacada por criminosos armados enquanto passava pela Avenida Brasil, na altura de Acari, na Zona Norte do Rio, na segunda-feira (6). O veículo, ligado à Secretaria Municipal de Saúde de Itaguaí, estava levando o grupo para tratamentos em hospitais da capital fluminense.

Em nota, a Prefeitura de Itaguaí informou que as vítimas foram localizadas e encaminhadas para as suas residências após registrarem ocorrência na 50ª DP (Itaguaí). O Município afirmou ainda, que os pacientes estão recebendo acolhimento e assistência.

Depois do ataque, os criminosos fugiram e a van segue desaparecida. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi encaminhado à 39ª DP (Pavuna), que atua para identificar os assaltantes.

