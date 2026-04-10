Neymar ainda tem chance na Copa de 2026, mas precisa provar condição até maio

Mesmo fora da última convocação da seleção brasileira, Neymar ainda não está descartado para a Copa do Mundo de 2026. Davide Ancelotti, auxiliar técnico e filho de Carlo Ancelotti, afirmou que a presença do camisa 10 segue em aberto, mas condicionada ao seu desempenho nas próximas semanas.

Segundo Davide, o jogador precisa demonstrar, até a data da próxima convocação marcada para 18 de maio, que está em plenas condições físicas e técnicas. Até lá, Neymar terá 11 partidas pelo Santos para mostrar seu potencial, incluindo jogos importantes pelo Brasileirão contra Palmeiras, Fluminense e Bahia, além de compromissos pela Copa Sul-Americana contra San Lorenzo, da Argentina, e Deportivo Recoleta, do Paraguai.

Leia também:

Botafogo social não vai aceitar aporte financeiro de Textor

Em jogo de altos e baixos, Botafogo empata em 1 a 1 com Caracas no Maracanã





Em entrevista ao podcast inglês BBC Euro Leagues, o auxiliar destacou que ainda há tempo para a comissão técnica tomar a decisão final. Ele também lembrou que Neymar é o maior artilheiro da história da seleção brasileira e pode recuperar seu espaço caso apresente bom desempenho. Davide Ancelotti também comentou sobre a forte concorrência no setor ofensivo da seleção e destacou o jovem Estêvão, atualmente no Chelsea, como um possível destaque surpresa na competição.