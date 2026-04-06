Renato não comandará o Vasco na estreia da Copa Sul-Americana

O técnico Renato Gaúcho não viajou para Buenos Aires, na Argentina, para a estreia do Vasco na Copa Sul-Americana, contra o Caracas, que ocorre nesta terça-feira (7). A equipe, que partiu do Rio na noite deste domingo, será comandada pelo auxiliar técnico Marcelo Salles, o 'Fera'.

O Vasco definiu que parte do elenco principal será poupado para essa partida e mandará a campo jogadores do sub-20.

Renato comentou sobre o planejamento do clube envolvendo o torneio, após a derrota para o Botafogo, no sábado (4), e afirmou não estar deixando a competição de lado, embora use a Sul-Americana para rodar o time.

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"A prioridade é o Brasileiro, mas também não adianta querer insistir, colocar jogadores e daqui a pouco, além de termos um grupo reduzido, a gente perder mais jogadores para o departamento médico. E aí, a conta chega e você não tem o grupo nem do Brasileiro e nem da Sul-Americana", concluiu.

