Niterói Livros divulga programação para abril; confira!

A Niterói Livros divulgou a programação de abril com uma série de atividades gratuitas voltadas à promoção da leitura e da literatura em diferentes espaços da cidade. A agenda inclui saraus, clubes de leitura, sessões de autógrafos, lançamento de livro infantil e participação em eventos culturais, reunindo autores, mediadores e público em iniciativas que incentivam o acesso ao livro e a formação de leitores.

Programação

09/04/2026, das 18h às 20h, na Sala Carlos Couto

SARAU DA LIRA

A Niterói Livros apoia o Sarau da Lira, organizado pela única revista especialmente dedicada à literatura em Niterói: a revista Lira. Para saber mais, @revista.lira.

11/04/2026, das 13h às 15h, no Solar do Jambeiro

CLUBE DE LEITURA ENCONTRO DE PÁGINAS

A Niterói Livros apoia o clube de leitura Encontro de Páginas, mediado por Suellen Carvalho e Gabriel do Carmo. Nesta edição, a conversa será em torno do livro "Oitentáculos", de Nei Lopes. Para saber mais, @encontrodepaginas_.

11/04/2026, das 15h às 18h, no Solar do Jambeiro

SARAU & AUTÓGRAFOS

Uma sessão coletiva de livros com um sarau: artistas e leitores dialogam neste evento. Nesta edição, estarão autografando João Peçanha, Márcia Martins, Mônica Assumpção, Mônica Martins, Regiane da Silva, Rodrigo Amaro, Rosane Rodrigues, Sandra Gurgel, Sílvia Letícia Soares de Souza e Tátia Rangel. Para saber mais, @niteroilivrosoficial.

19/04/2026, das 14h às 18h, na Solar do Jambeiro

MÚSICA PRA DANÇAR NA MORAL

A Niterói Livros apoia a venda de publicações no evento. Todo espaço é oportunidade de leitura! Para saber os artistas que participarão da próxima edição, acesse @niteroilivrosoficial.

25/04/2026, das 14h às 16h, no Museu Janete Costa de Arte Popular

LANÇAMENTO DO CORDEL "O TUIUIÚ AZUL", DE EVELYN BASTOS

A Niterói Livros apoia o lançamento da mais nova obra da autora Evelyn Bastos, que contará história para os pequenos!

26/04/2026, das 09h às 12h, no Solar do Jambeiro

JAMBEIRO ENCANTADO

A Niterói Livros apoia a venda de publicações no evento. O evento promete um quintal cheio de magia, um espaço interativo e divertido para os pequenos, com brincadeiras e gincanas lúdicas. Para saber os artistas que participarão da próxima edição, acesse @niteroilivrosoficial.

26/04/2026, das 14h às 16h, no Solar do Jambeiro

LEIA MULHERES - NITERÓI

A Niterói Livros apoia o Leia Mulheres - Niterói, mediado por Giselle Veiga e Mariana Rio. Nesta edição de 10 anos na cidade, uma oficina celebra o legado do grupo. Para saber mais, @leiamulheres_niteroi.

26/04/2026, das 16h às 18h, no Solar do Jambeiro

SARAU EXPRESSOS & VERSOS

A Niterói Livros apoia o Sarau Expressos & Versos, organizado por Suellen Carvalho. Para saber mais, @sarauexpressoseversos.