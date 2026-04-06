Fundação Siemens e SENAI abrem inscrições para nova edição do programa Conexão Aprendiz

A Fundação Siemens, em parceria com o SENAI, anuncia a abertura das inscrições para mais uma edição do Conexão Aprendiz, programa que oferece formação técnica gratuita e experiência prática na Siemens Brasil. A iniciativa é direcionada a jovens de 17 a 19 anos, com renda familiar de até um salário-mínimo por pessoa, além de pessoas com deficiência, sem limite de idade.

Criado em 2012 e realizado em parceria com o SENAI desde 2023, o Conexão Aprendiz tem como propósito ampliar oportunidades profissionais para jovens em situação de vulnerabilidade social, combinando formação técnica, vivência corporativa, aperfeiçoamento profissional, mentoria, desenvolvimento pessoal e formação em idiomas.

As inscrições devem ser feitas até o dia 10 de abril, por meio do link: https://linktr.ee/fundacaosiemens. A nova turma terá início em julho de 2026.

Formação completa com prática dentro da Siemens

Com duração de 24 meses, o programa adota modelo 100% presencial, dividido em meio período de curso no SENAI e meio período de atuação na Siemens, totalizando 20 horas semanais. Os participantes recebem bolsa-auxílio e um pacote completo de benefícios, incluindo:

• Vale-transporte

• Vale-refeição

• Assistência médica e odontológica

• Seguro de vida

• Gympass/Wellhub

• Auxílio farmácia

• Apoio à saúde mental

Nesta edição, estão disponíveis vagas para os cursos de:

• Técnico Administrativo (unidades Jundiaí e Anhanguera)

• Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica (unidade Anhanguera)

Compromisso com inclusão e impacto social

“O Conexão Aprendiz, em parceria com a Fundação Siemens, é mais um compromisso da Siemens com políticas de diversidade e de inclusão em tempos de altos índices de desigualdade econômica e social. O projeto tem como propósito direcionar olhares para jovens talentos que, muitas vezes, não têm oportunidades de desenvolvimento na sociedade”, afirma Mariana Ceripieri, Diretora de Pessoas da Siemens Brasil.

A iniciativa integra o portfólio de programas inclusivos da Siemens, ao lado de ações como o Programa de Talentos (PDT), voltado à formação de estudantes, e o Projeto Horizonte, dedicado à contratação e desenvolvimento de profissionais com deficiência.