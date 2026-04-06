Fundação Siemens e SENAI abrem inscrições para nova edição do programa Conexão Aprendiz
As inscrições devem ser feitas até o dia 10 de abril
A Fundação Siemens, em parceria com o SENAI, anuncia a abertura das inscrições para mais uma edição do Conexão Aprendiz, programa que oferece formação técnica gratuita e experiência prática na Siemens Brasil. A iniciativa é direcionada a jovens de 17 a 19 anos, com renda familiar de até um salário-mínimo por pessoa, além de pessoas com deficiência, sem limite de idade.
Criado em 2012 e realizado em parceria com o SENAI desde 2023, o Conexão Aprendiz tem como propósito ampliar oportunidades profissionais para jovens em situação de vulnerabilidade social, combinando formação técnica, vivência corporativa, aperfeiçoamento profissional, mentoria, desenvolvimento pessoal e formação em idiomas.
As inscrições devem ser feitas até o dia 10 de abril, por meio do link: https://linktr.ee/fundacaosiemens. A nova turma terá início em julho de 2026.
Formação completa com prática dentro da Siemens
Com duração de 24 meses, o programa adota modelo 100% presencial, dividido em meio período de curso no SENAI e meio período de atuação na Siemens, totalizando 20 horas semanais. Os participantes recebem bolsa-auxílio e um pacote completo de benefícios, incluindo:
• Vale-transporte
• Vale-refeição
• Assistência médica e odontológica
• Seguro de vida
• Gympass/Wellhub
• Auxílio farmácia
• Apoio à saúde mental
Nesta edição, estão disponíveis vagas para os cursos de:
• Técnico Administrativo (unidades Jundiaí e Anhanguera)
• Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica (unidade Anhanguera)
Compromisso com inclusão e impacto social
“O Conexão Aprendiz, em parceria com a Fundação Siemens, é mais um compromisso da Siemens com políticas de diversidade e de inclusão em tempos de altos índices de desigualdade econômica e social. O projeto tem como propósito direcionar olhares para jovens talentos que, muitas vezes, não têm oportunidades de desenvolvimento na sociedade”, afirma Mariana Ceripieri, Diretora de Pessoas da Siemens Brasil.
A iniciativa integra o portfólio de programas inclusivos da Siemens, ao lado de ações como o Programa de Talentos (PDT), voltado à formação de estudantes, e o Projeto Horizonte, dedicado à contratação e desenvolvimento de profissionais com deficiência.