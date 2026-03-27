Vasco monitora situação de Cuiabano, que já possui sondagens de times da Europa

O bom momento vivido no Vasco fez o lateral-esquerdo Cuiabano começar a ser observado por clubes da Europa. As primeiras partidas com a camisa do Cruzmaltino empolgaram a torcida e também alguns outros times que já realizaram contatos com o Nottingham Forest, dono dos direitos do atleta.

Cuiabano, de 23 anos, está emprestado ao Vasco pelo menos até o final deste ano. Membros do scout de clubes alemães estiveram no Brasil e assistiram a algumas partidas de clubes da Série A em estádios do Rio de Janeiro nas últimas semanas. Nos critérios avaliados, Cuiabano foi quem mais impressionou entre defensores com a idade que ele tem.

Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund foram dois dos clubes que entraram em contato com o clube inglês e com o Vasco para realizar as primeiras sondagens por Cuiabano. O Vasco segue monitorando a situação e já estuda realizar o investimento de contratar em definitivo o lateral.

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O acordo de empréstimo com o Nottingham Forest prevê uma opção de compra para o time carioca estipulada em 10 milhões de euros (R$ 61 milhões na cotação atual). O investimento é considerado alto, mas o lateral é visto com grande potencial, e o clube avalia a estrutura orçamentária para realizar a compra em definitivo, que estenderá o vínculo de Cuiabano até dezembro de 2030.

A diretoria vascaína também vê a rápida adaptação de Cuiabano ao clube como um trunfo para a manutenção do jogador. O lateral mostra-se feliz por retornar ao Rio de Janeiro e chegar ao Vasco, e os relatos internos trazem um excelente convívio do lateral com elenco e com funcionários do clube.