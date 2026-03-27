Temperaturas elevadas marcam o fim de semana no estado do Rio de Janeiro

O estado do Rio de Janeiro volta a registrar temperaturas elevadas a partir desta sexta-feira (27), com previsão de forte calor nos próximos dias. O tempo segue estável em grande parte do estado, com predomínio de sol, principalmente durante as tardes, podendo ter chuvas isoladas e sem grandes volumes a partir deste sábado (28).

Segundo o Climatempo, as temperaturas devem passar dos 30°C em várias regiões do estado, podendo passar os 34°C em algumas áreas. A tendência é de calor contínuo, com pouca variação ao longo dos dias.

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Mesmo com a possibilidade de chuvas isoladas, elas não devem ser suficientes para derrubar as temperaturas de forma significativa. O tempo é influenciado por uma massa de ar quente que mantém o tempo estável e dificulta a formação de nuvens mais carregadas. A expectativa é que a temperatura continue assim ao longo dos próximos dias, com possível mudança apenas no início da próxima semana, quando a volta das chuvas pode amenizar as temperaturas no Rio de Janeiro.