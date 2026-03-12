Vasco vence o Palmeiras e sai do Z4 na estreia de Renato Gaúcho

Cuiabano fez o gol que deu a vitória ao Vasco em São Januário - Foto: Matheus Lima / Vasco

O Vasco conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro contra um adversário tradicionalmente difícil, na noite desta quinta-feira (12), em São Januário. O Gigante da Colina bateu o Palmeiras, de virada, pelo placar de 2 a 1. Esse resultado a favor dos cariocas não acontecia há mais de 10 anos. Em São Januário, o Cruzmaltino não derrotava o time paulista há 14 anos.

A partida contra o Palmeiras, que nos últimos anos representa muita dificuldade ao Vasco, começou com o time paulista na frente. Aos 40 minutos, Flaco López recebeu na ponta direita da área, cortou pra dentro e fez um golaço.

O empate veio apenas na segunda etapa. Aos 18, Thiago Mendes tabelou com Barros e, de frente para Carlos Miguel, só tocou para marcar o primeiro do Vasco.

Após o empate, o time da casa cresceu no jogo e passou a pressionar. Aos 29, Cuiabano iniciou boa jogada, tocou para Paulo Henrique na esquerda, que devolveu para Cuiabano fazer o gol da vitória.

Essa foi a primeira vitória do Vasco na competição, que tinha 1 empate e 3 derrotas. O time chega aos 4 pontos ganhos e sai do Z4. Já o Palmeiras perdeu seu primeiro compromisso. O time paulista segue com 10 pontos, na segunda colocação.

Após o jogo, a torcida do Vasco cantou o nome de Renato Gaúcho, que fez sua estreia como treinador do time.