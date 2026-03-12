Fluminense domina o Remo, vence fora de casa e se aproxima dos líderes do Brasileirão

O Fluminense venceu o Clube do Remo, em Belém, no Pará, na noite desta quinta-feira (12), por 2 a 0, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. John Kennedy e Canobbio fizeram os gols que deram a vitória ao Tricolor.

Os comandados por Luis Zubeldía dominaram a partida durante os 90 minutos. Em dia de grande exibição de Lucho Acosta e Savarino, novo titular da equipe, o Tricolor conquistou sua primeira vitória fora de casa na competição.

O primeiro gol tricolor saiu dos pés de John Kennedy. Aos 10 minutos da etapa inicial, o atacante desviou chute de Renê e enganou o goleiro do time da casa.

Leia também

➣ Conmebol abre processo disciplinar contra o Botafogo por atraso e uso de meião fora do padrão

Mesmo com resultado favorável, o Fluminense seguia em cima e dominava as ações de jogo. O segundo gol saiu apenas no segundo tempo. Aos 18, depois de bela jogada, Lucho cruzou no segundo pau e Canobbio, sozinho, cabeceou para estudar as redes.

Já sem grande apoio de sua torcida, o Remo não teve forças para buscar o resultado e caiu ainda mais de rendimento após o gol.

Com o resultado, o Fluminense chega aos 10 pontos ganhos, na terceira colocação do campeonato. O Remo segue com apenas 3 pontos, ainda sem vencer e dentro do Z4.