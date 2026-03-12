Conmebol abre processo disciplinar contra o Botafogo por atraso e uso de meião fora do padrão

A Conmebol abriu um processo disciplinar contra o Botafogo devido infrações cometidas pelo clube na partida contra o Barcelona-EQU, na última terça-feira (10), que culminou na eliminação da equipe na Libertadores. O Alvinegro pode receber multas por chegar atrasado ao estádio e ao uso de meias fora do padrão.

O relatório do delegado da partida mostrou que o Botafogo chegou atrasado no Estado Nilton Santos, em quatro minutos, o que não é permitido pelo artigo 5.1.2 do Manual de Clubes da Conmebol Libertadores 2026. O manual da competição afirma que "As equipes deverão programar sua chegada ao estádio com pelo menos 90 minutos de antecedência do horário do início da partida, com a finalidade de cumprir todos os requisitos prévios de apresentação de escalação e formação tática. Em nenhuma circunstância a partida poderá sofrer atraso como consequência da chegada tardia de uma equipe".

A Conmebol prevê multa de ao menos US$ 10 mil (R$ 52,3 mil) pela infração. Em caso de uma segunda infração e infrações subsequentes, será imposta uma multa de pelo menos US$ 15 mil (R$ 78,4 mil).

Leia também:

Lula zera imposto e subsidia diesel para conter alta do petróleo



Remo e Fluminense definem equipes para o duelo pelo Brasileirão



Além do atraso, também foi reportado que "todos os jogadores titulares do Botafogo jogaram a partida inteira com as meias cortadas e, por baixo das meias cinza-claro autorizadas, usavam meias pretas que davam a impressão de serem diferentes e não correspondiam às aprovadas pelos Departamentos de Competições e Arbitragem".

Nesse caso, é prevista uma multa de US$ 15 mil (R$ 78,4 mil), e em caso de segunda infração, ou outras subsequentes, será imposta uma multa de US$ 20 mil (R$ 104,6 mil). O Botafogo tem até o dia 18 de março para apresentar os seus argumentos e se defender.