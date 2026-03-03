Vasco e Renato Gaúcho se acertam e treinador comanda o clube até o final de 2026

Fim da novela. Renato Gaúcho é o novo treinador do Vasco depois de uma semana de negociações. O clube acertou a contratação do treinador na tarde desta terça-feira, as negociações destravaram durante a madrugada.

O contrato do treinador será até o fim de 2026, como tem sido nos últimos clubes que comandou. Renato terá em sua comissão técnica Marcelo Salles e Alexandre Mendes, firmando sua parceria. A estreia do treinador será contra o Palmeiras, no dia 12, uma quarta feira, em São Januário pelo campeonato brasileiro.

Renato já se mostrava disposto a assumir o clube desde o último domingo, após a eliminação do cruzmaltino para o Fluminense, na semifinal do Campeonato Carioca, porém não havia acordo financeiro.

O treinador é quem mais tem partidas a frente do clube no século XXI, com 133 partidas em 2005, 2006 e 2008.