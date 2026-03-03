Leonardo Jardim é visto em Aeroporto a caminho do Rio de Janeiro para assinar com Flamengo

O treinador português Leonardo Jardim, 51, foi flagrado pela reportagem de O São Gonçalo no Aeroporto Internacional Belo Horizonte/Confins–Tancredo Neves, em Minas Gerais, a caminho do Rio de Janeiro, para fechar com o Flamengo, nesta terça-feira (3).

O treinador chega ao Rio para assinar com o clube rubro-negro e substituir Filipe Luis, demitido após a vitória por 8 a 0 contra o Madureira, pelas semifinais do Campeonato Carioca.

Segundo informações preliminares, a diretoria do clube e a estafe do técnico já estavam negociando a vinda há alguns dias. Leonardo Jardim está sem clube desde que saiu do Cruzeiro para resolver questões pessoais.

No comando do clube mineiro, ele terminou o Brasileirão em 3° lugar e chegou na semifinal da Copa do Brasil. No total, foram 55 jogos, 26 vitórias, 18 empates e 11 derrotas; 76 gols marcados e 44 sofridos.

O voo em que Leonardo Jardim está deixou Belo Horizonte às 18h e tem previsão de chegada no Rio de Janeiro por volta das 18h53.