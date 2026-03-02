Fluminense contrata atacante e zagueiro e encerra ciclo na janela de transferências
Castillo, atacante do Lanús e Millán do Nacional-URU, são as novidades do tricolor
A janela de transferências do futebol brasileiro se encerra na próxima terça-feira (3) e, correndo contra o tempo, o Fluminense garantiu mais dois reforços. O clube carioca fechou com o zagueiro colombiano Julián Millán, de 27 anos, do Nacional Uruguai e com o centro avante argentino, Rodrigo Castillo, do Lanús, que marcou dois gols contra o rival Flamengo na decisão da Recopa Sul-Americana.
O Fluminense irá pagar cerca de U$15 milhões de dólares - aproximadamente R$ 76 milhões de reais - para ter os dois jogadores. A negociação com Millán gira em torno dos U$5 milhões - cerca de R$25,6 milhões - e 10% em uma futura venda, visto que o defensor é destaque da posição no continente e está cotado para ir à Copa do Mundo.
Leia também
Renato Gaúcho rejeita proposta de comandar o Vasco
Flamengo sofre virada na prorrogação e é vice da Recopa no Maracanã
Já a situação de Castillo, que se arrastou até o início da noite desta segunda, gira em torno de U$ 10 milhões - algo próximo de R$ 50 milhões. Nas últimas horas de negociações, o negócio chegou a travar, mas foi rapidamente resolvido entre os clubes.
O que facilitou as negociações pelo atacante foi o fato de que o Lanús treinou no CT do Fluminense antes da disputa da Recopa, contra o Flamengo, onde as duas diretorias iniciaram as conversas presencialmente.
Castillo está no Lanús desde 2025; teve 32 partidas, 16 gols e três assistências, sendo destaque nas conquistas da Sul-Americana e Recopa.
Já Millán, também chegou em 2025 ao clube uruguaio; com 50 jogos, quatro gols e três assistências, canhoto que joga pela esquerda defensiva.