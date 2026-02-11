Vasco busca sua primeira vitória no Brasileirão diante do Bahia, em São Januário

Vasco duela com o Bahia, nesta quarta (11), pelo Campeonato Brasileiro - Foto: Matheus Lima/Vasco

Vasco duela com o Bahia, nesta quarta (11), pelo Campeonato Brasileiro - Foto: Matheus Lima/Vasco

O Vasco recebe o Bahia na noite desta quarta-feira (11), em São Januário, às 21h30 (horário de Brasília), pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino ainda não venceu e ocupa a 14ª posição na tabela. O Tricolor baiano está em 6º lugar.

O time carioca vem de vitória pelo Carioca, quando bateu o Botafogo por 2x0, dentro de sua casa. Na competição nacional, o Vasco ainda não venceu e vem de um empate com sabor amargo na rodada passada, contra a Chapecoense, na Colina, por 1x1.

Fernando Diniz deve colocar o Vasco em campo com: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes; Andrés Gómez, Coutinho, Nuno Moreira; Brenner.

Já o Tricolor de Aço está invicto na temporada e vem de empates contra Juazeirense, pelo Baiano, e Fluminense, pelo Brasileirão. Para ampliar a série sem perder, o Bahia conta com os seus principais jogadores descansados, já que foram poupados na última partida pelo Estadual.

Rogério Ceni deve levar o seguinte time a campo: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Everton Ribeiro e Jean Lucas; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

A arbitragem é de Paulo César Zanovelli da Silva, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva. O comando do VAR é de Rodolpho Toski Marques.