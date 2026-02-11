Suspeito é baleado e preso após confronto com a PM em São Gonçalo

Após a troca de tiros, os policiais encontraram o homem ferido na perna, caído ao solo. Com ele, foi apreendida uma pistola Stoeger STR9, calibre 9mm. - Foto: Divulgação

Após a troca de tiros, os policiais encontraram o homem ferido na perna, caído ao solo. Com ele, foi apreendida uma pistola Stoeger STR9, calibre 9mm. - Foto: Divulgação

Um homem de 20 anos foi baleado na perna e preso na manhã desta quarta-feira (11) durante uma ação do 1º BPM (São Gonçalo), na Rua Adolfo Soares Silva, no bairro Barro Vermelho, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

De acordo com informações registradas pela Polícia Militar, a guarnição foi até a comunidade conhecida como Rua da Feira após denúncia de que suspeitos estariam instalando barricadas na localidade. No local, os agentes afirmam ter se deparado com um homem armado. Segundo o relato policial, o suspeito teria efetuado disparos contra os agentes que revidaram.

Leia também:

➣ Operação da DHNISG prende dois suspeitos de participação em homicídio em Itaboraí

➣ Três suspeitos são presos com arma, drogas e carro roubado no Jardim Catarina

Após a troca de tiros, os policiais encontraram o homem ferido na perna, caído ao solo. Com ele, foi apreendida uma pistola Stoeger STR9, calibre 9mm.

O suspeito foi socorrido pelos próprios policiais e encaminhado ao Pronto Socorro de São Gonçalo, onde recebeu atendimento médico e, de acordo com a corporação, não corre risco de morte. Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, e o caso foi registrado como lesão corporal decorrente de intervenção policial.

Ainda conforme o registro da ocorrência, o homem declarou aos policiais que integra o tráfico de drogas na região e seria ligado à facção criminosa Comando Vermelho. A ocorrência foi formalizada por meio de Comunicação de Ocorrência Policial (COP) e segue sob investigação.