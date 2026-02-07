Spinelli chega ao Rio e comemora acerto com o Vasco
Atacante, de 28 anos, foi contratado junto ao Independiente del Valle
Novo reforço do Vasco, o atacante Claudio Spinelli, de 28 anos, desembarcou no Rio de Janeiro na manhã deste sábado (7), no aeroporto Galeão. O argentino comemorou o acerto com o Cruzmaltino e disse estar empolgado com o novo desafio na carreira.
"É um grande passo na minha carreira, estou bastante feliz. Prometo entregar tudo dentro de campo para dar alegrias para os torcedores", contou o atacante.
Questionado sobre o histórico positivo de argentinos com a camisa do Vasco, como Germán Cano e Pablo Vegetti, Spinelli se mostrou confiante em escrever seu nome na história do clube.
"Fico feliz por esse histórico positivo e tomara que eu consiga escrever meu nome na história do Vasco assim como esses jogadores", concluiu.
Ex-atacante do Independiente del Valle, do Equador, Spinelli viveu em 2025 a melhor temporada da carreira. O atacante somou 28 gols e duas assistências em 50 partidas.