Janja participa do ensaio técnico da Acadêmicos de Niterói

Janja marcou presença no ensaio técnico da Acadêmicos de Niterói. Escola vai homenagear o presidente Lula na Sapucaí - Foto: Reprodução

A primeira-dama Janja da Silva marcou presença no ensaio técnico da Acadêmicos de Niterói, na Marques de Sapucaí, nesta sexta-feira (6). A agremiação levará para a avenida uma homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Janja acompanhou a passagem de toda a escola no primeiro recuo de bateria e depois entrou no final do ensaio. Essa, inclusive, foi a primeira vez na história que uma primeira-dama participa dos ensaios técnicos.

Em outubro do ano passado, a socióloga visitou a barracão da escola de samba e confirmou a presença no desfile. Recebida pelo presidente Wallace Palhares e pela primeira-dama da escola, Amanda Palhares, ela acompanhou os bastidores da confecção de fantasias e alegorias.

Com o enredo "Do Alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", a Acadêmicos de Niterói abrirá os desfiles do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí, no domingo (15).