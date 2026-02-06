Botafogo se acerta com o Atlanta United e sai da lista de transfer ban da FIFA

O Botafogo conseguiu resolver uma das principais pendências financeiras da atual temporada e deixou oficialmente a lista de clubes com transfer ban da FIFA nesta sexta-feira (6). A punição, que impedia o registro de novos jogadores, estava em vigor desde o final de dezembro de 2025 por causa de uma dívida com o Atlanta United, dos Estados Unidos, relacionada à contratação do meia argentino Thiago Almada.

Com o pagamento confirmado, que incluiu parte do valor de cerca de US$ 21 milhões acordado entre o Botafogo e o Atlanta United, o clube carioca teve o seu nome retirado da lista de transfer ban da entidade máxima do futebol mundial. Isso significa que o Alvinegro agora pode registrar jogadores normalmente perante a CBF e a FIFA após mais de um mês impedido de fazê-lo.

Elenco e reforços

A saída da lista era crucial para o Botafogo inscrever os reforços já anunciados para 2026, como Ythallo, Riquelme, Wallace Davi e Lucas Villalba, e colocá-los à disposição do técnico Martín Anselmi. Há também expectativas de concretizar outras negociações, como as de Di Cesare, do Racing, e Cristian Medina, do Estudiantes.

Antes do pagamento, a punição da FIFA havia sido imposta a partir de 31 de dezembro de 2025, com previsão de durar por três janelas de transferências caso a dívida não fosse regularizada.

Dívida e negociações

A sanção foi consequência da falta de pagamento de parcelas vinculadas à contratação de Thiago Almada em 2024. A negociação com o Atlanta United vinha sendo discutida nos últimos meses, com o clube carioca tentando fechar um acordo para a quitação total da dívida antes que o transfer ban comprometesse ainda mais o planejamento esportivo da temporada.

