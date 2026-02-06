Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,2281 | Euro R$ 6,1791
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Botafogo se acerta com o Atlanta United e sai da lista de transfer ban da FIFA

Após pagamento de parte de débito pela transferência de Thiago Almada, clube carioca volta a poder registrar reforços e retoma planejamento para 2026

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 06 de fevereiro de 2026 - 20:50
Comunicado sobre saída do Transfer Ban foi feito pelo dono da SAF do Botafogo, John Textor
Comunicado sobre saída do Transfer Ban foi feito pelo dono da SAF do Botafogo, John Textor -

O Botafogo conseguiu resolver uma das principais pendências financeiras da atual temporada e deixou oficialmente a lista de clubes com transfer ban da FIFA nesta sexta-feira (6). A punição, que impedia o registro de novos jogadores, estava em vigor desde o final de dezembro de 2025 por causa de uma dívida com o Atlanta United, dos Estados Unidos, relacionada à contratação do meia argentino Thiago Almada.

Com o pagamento confirmado, que incluiu parte do valor de cerca de US$ 21 milhões acordado entre o Botafogo e o Atlanta United, o clube carioca teve o seu nome retirado da lista de transfer ban da entidade máxima do futebol mundial. Isso significa que o Alvinegro agora pode registrar jogadores normalmente perante a CBF e a FIFA após mais de um mês impedido de fazê-lo.

Elenco e reforços

A saída da lista era crucial para o Botafogo inscrever os reforços já anunciados para 2026, como Ythallo, Riquelme, Wallace Davi e Lucas Villalba, e colocá-los à disposição do técnico Martín Anselmi. Há também expectativas de concretizar outras negociações, como as de Di Cesare, do Racing, e Cristian Medina, do Estudiantes.

Antes do pagamento, a punição da FIFA havia sido imposta a partir de 31 de dezembro de 2025, com previsão de durar por três janelas de transferências caso a dívida não fosse regularizada.

Dívida e negociações

A sanção foi consequência da falta de pagamento de parcelas vinculadas à contratação de Thiago Almada em 2024. A negociação com o Atlanta United vinha sendo discutida nos últimos meses, com o clube carioca tentando fechar um acordo para a quitação total da dívida antes que o transfer ban comprometesse ainda mais o planejamento esportivo da temporada.

OSG Esportes

Na próxima quinta-feira (12), Fluminense e Botafogo se enfrentam pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro e você pode acompanhar a transmissão em OSG Esportes, através do Youtube e também do Facebook.

OSG Esportes estará com equipe completa no Maracanã e vai levar informações e muito entretenimento. A transmissão começa às 19h e a bola rola às 19h30.

Tags:

botafogo Contratações Dívidas de Clubes fifa Mercado da Bola Transfer ban

Matérias Relacionadas